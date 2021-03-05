Seferihisar'da Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık sergisi açıldı
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Seferihisar'da Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık sergisi açıldı

05.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:09
Seferihisar'da Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık sergisi açıldı

Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık Sergisi, Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezinde açıldı.

Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık Sergisi, Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezinde açıldı.

Seferihisar Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) birlikteliğiyle düzenlenen sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da çekilen fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kasreinov, açılıştaki konuşmasında üye ülkelerden aldıkları güçle halklar arasında kültür ve sanat etkileşiminin pekişmesine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Üye ülkelerin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan karelerden oluşan bir sergi organize ettiklerini ifade eden Kasreinov, "Kurucu ülkelerimizin tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren bu sergimizin beğeni ile izleneceğini umut ederiz." dedi.

İlçe Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise Seferihisar olarak kültür ve sanat birikimini karşılıklı değerlendirerek Türk dünyasına katkı sağlayacaklarına inandığını, bu serginin başlangıç olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Açılışa Kaymakam Naci Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Gürhan Özata ve Seferihisar Belediyesi MHP Meclis Üyesi Ahmet Mirze de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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