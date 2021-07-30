Seferi cuma namazı kılar mı? Seferi olan kişiye cuma namazı farz mı?
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Seferi cuma namazı kılar mı? Seferi olan kişiye cuma namazı farz mı?

Seferi cuma namazı kılar mı? Seferi olan kişiye cuma namazı farz mı?
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Cuma namazı vakti yaklaşırken seyahat halinde olan vatandaşlar Seferi cuma namazı kılar mı? Seferi olan kişiye cuma namazı farz mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, seferi nedir? Kaç km sonra seferi olunur?

Seferi cuma namazı kılar mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

SEFERİ NEDİR?

Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya gitmek için yola koyulması, Arapça'da sefer veya müsaferet olarak adlandırılmakta olup, bu şekilde yola çıkmış kişiye de seferî veya müsafir denilir. Seferînin mukabili mukimdir ve mukim bir yerde yerleşik bulunan, yolcu olmayan kişi anlamındadır. Türkçemiz'de seferîlik veya müsaferet yerine, çoğunlukla yolculuk tabiri kullanılmaktadır. Fıkıh ve ilmihal kitaplarında seferîlik veya yolculuk sözlük anlamına yakın olmakla birlikte, ondan farklı olarak, belirli bir mesafeye gitmek anlamındadır. Yolcu olan kişiyi ilgilendiren bazı özel ruhsat hükümleri bulunduğu için seferin tanımının ve mahiyetinin iyi belirlenmesi gerekir.

SEFERİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Seferi olduğunuz durumlarda 4 rekatlık farz namazlar, 2 rekat kılınır. Sünnetlerin tamamı kılınır, müsait olunmazsa sünnetler terk edilebilir.

SEFERİ CUMA NAMAZI KILAR MI?

Cuma namazı ile yükümlü olmayanlar o günkü öğle namazını kılarlar. Yolculuğa başlayan kimse, seferîliği bitinceye kadar dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılar. Seferî olan kişiler beş vakit namazın farzlarının öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri kıldıkları takdirde bunun sevabını da alırlar.

SEFERİ OLAN KİŞİYE CUMA NAMAZI FARZ MI?

Seferi olan kişiye cuma namazı farz değildir. Ancak seferi olan kişi cuma namazını kılarsa, kıldığı namaz geçerlidir. Ayrıca öğle namazını da 2 rekat olarak kılabilir.

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