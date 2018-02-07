Seferberlik" Sonrası Okuma-yazma Kurslarına Talep Arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Okuryazarlık Seferberliği sonrasında Düzce'de okuma-yazma kurslarına ilgi arttı.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Hamza Mesut Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Okuryazarlık Seferberliği başlatılması sonrasında devam eden kurslara ilginin daha fazla olduğunu söyledi.

Hem şahsen hem telefonla başvurularda kurs başlangıç tarihlerini soranların sayısının şaşırtıcı şekilde arttığını ifade eden Öztürk, "Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Okuryazarlık Seferberliği başlatması ile aşırı bir taleple karşı karşıya kaldık. Biz de 19 Şubat tarihine kadar alan taraması yapacağız. 5 Mart itibarıyla kurslarımıza başlayacağız." dedi.

Kursların 2 kademeli olduğunu ve ikinci kademeyi bitiren kursiyerlerin ikinci sınıfı bitirmiş şekilde kurstan ayrıldığını anlatan Öztürk, "Genelde talepler ehliyet alabilmek için oluyor. Kursiyerlerimiz başvurudan 4 ay gibi kısa bir süre sonra ilkokulu bitirmiş gibi mezun oluyor. Okuma-yazma bilmeyenler varsa kesinlikle kayıt yaptırmalarını bekliyoruz. Buralara gelemiyorlarsa ve kırsalda yaşıyorlarsa en yakın evlerinin civarındaki okullara başvuru yaparak okullarında ve köylerinde biz kurslarımızı açıyoruz." diye konuştu.

"Özgür bir şekilde yazabiliyorum"

Kursa devam eden 7 kişiden biri olan Zehra Turan da 50 yaşında okuma-yazma eğitimi aldığını ve bununla gurur duyduğunu ifade etti.

Yazı yazamadığı için bir yerde form verecekleri zaman çok çekindiği günler yaşadığını ifade eden Turan, "Bir yere gittiğimde form verecekler diye korkuyordum. Şimdi gayet özgür bir şekilde yazabiliyorum. Adımı soyadımı yazarken titriyordu ellerim, şimdi ise rahatlıkla yazıyorum. Allah razı olsun. Çok güzel kendi öz güvenlerini kazanırlar ayakta durma konusunda çok çok şeyler öğrenirler. Kendi haklarını öğreniyorlar. Daha çok şeyler görürler, bence herkes bu kursa katılsın."şeklinde konuştu.