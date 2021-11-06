Sefer diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Sefer Ferdi Sancar diziden çıkıyor mu?

Sefer diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Sefer diziden çıkıyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterlerinden olan Sefer hakkında araştırılan konuları sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SEFER KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini Ferdi Sancar canlandırmaktadır. Ferdi Sancar, 4 Mart 1980 İstanbul doğumludur.

İstanbul Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla dikkati çeken Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım atmıştır.

2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar, Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda boy göstermiştir.

Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı "İbret" adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi.

2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Sancar, o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü'nü kazanmıştır.

Kardeşim Benim, Fırıncının Karısı ve Aykut Enişte gibi başarılı komedi filmleriyle de çıkışını sürdürmüştür.

Ferdi Sancar şimdilerde Gönül Dağı TV dizisinde "Sefer" karakteriyle rol almaktadır.

GÖNÜL DAĞI SEFER AYRILDI MI?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Sefer'in ailesinden uzakta çalışmaya gitmesi diziden çıkacağına işaret ediyor gibi olsa yapım şirketinden bu konuda bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce magazin gündeminde Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar'ın diziden çıkmaya zorlandığına dair iddialar yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla uzun süre adından söz ettiren Mustafa Üstündağ, bu sefer de kıskançlık kriziyle gündeme geldi. Oyuncunun mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya'nın Gönül Dağı dizisindeki partneri Ferdi Sancar'ı da geçen aylarda tehdit ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O FOTOĞRAF KALKACAK, YANDIN OĞLUM SEN"

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre; Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya'yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

İddiaya göre diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar'a sosyal medyadan, içinde ağır küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı: "Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın.."

YAPIMCIYI OĞLUNUN FOTOĞRAFIYLA TEHDİT Mİ ETTİ?

Ferdi Sancar'dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ'ın hızını alamayıp bu kez de "Gönül Dağı" dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i hedef aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Eşsiz'i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını story sayfasından yayınladı ve üzerine "Kardeşin ararsın dimi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı Emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi" yazdı. Yine dönüş alamayınca da birkaç kez daha yapımcının çocuğunun fotoğrafını "Maşallah sübhanallah dostum. Ararsın e mi" mesajıyla tekrar tekrar yayınladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu arada Ferdi Sancar Üstündağ'ın tehdit mesajlarını görünce Ecem Özkaya'lı postunu hemen kaldırdı ve küfürlü mesajlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ecem Özkaya'nın da bir yıl önce boşandığı Mustafa Üstündağ hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiğini öğrenildi.

İddiaların odağındaki Mustafa Üstündağ'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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