Şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi'ne Türk mutfağını tanıttı - PUTRAJAYA

20.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:35

Türk mutfağı tarihi araştırmacısı ve yemek yazarı şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Türk mutfağından yemekler pişirdi.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuala Lumpur Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Havayolları organizasyonunda gerçekleşen etkinliğe, Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve Şef Akkor ile YEE Kuala Lumpur Müdürü Ömer Altun, Kuala Lumpur Basın Müşaviri Zeynep Havva Rafique, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal ile THY Malezya Müdürü Hamza Arslan katılarak Kraliçe Azizah'a eşlik etti.

Putrajaya'daki Kraliyet Sarayı Istana Melawati'deki etkinlikte Osmanlı mutfağından Helva-i Hakani ve mücver yemeklerini tanıtan şef Akkor, Kraliçe Azizah'a bu yemeklerin nasıl yapıldığını gösterdi.

Akkor ile helva ve mücveri pişiren Malezya Kraliçesi, Türk yemeklerinin yapılışını ve kullanılan malzemeleri çok beğendiğini belirtti.

Malezya Kraliçesi, sosyal medyadan Türk aşçılarının yemek pişirme videolarını takip ettiğinin de altını çidi. Türk yemeklerinin ardından Kraliçe Azizah, Malay mutfağından seçkin yemekleri pişirdi ve Akkor'a tariflerini verdi.

Etkinlik kapsamında Kraliyet tarafından düzenlenen akşam yemeğine Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah da katıldı.

Malezya Kralı Osmanlı kaftanı giydi

Yemekten sonra Sultan Abdullah ve Kraliçe Azizah, semazen Seyit Sercan Çelik'in sema gösterisini izledi.

Kraliyet ailesine davetleri için teşekkür eden Akkor, Kral ve Kraliçe'ye hediye takdiminde bulundu.

Ardından Büyükelçi Kavakcı, YEE Kuala Lumpur Müdürü Altun ve Kuala Lumpur Basın Müşaviri Zeynep Havva Rafique, Sultan Abdullah'a Osmanlı kaftanı hediye etti.

Kaftanı giyen ve çok beğenen Sultan Abdullah, Türk ve Malay katılımcılarla fotoğraf çekindi.

Malezya ile mutfak diplomasisi yaptık

AA muhabirine konuşan şef Ömür Akkor, bu özel program için uzun zamandır beklediğini belirterek, "Çok başarılı bir etkinlik oldu. Hem Türk hem de Malay mutfağından yemekler yaptık. Tahminimden daha yüksek düzeyde bir misafirperverlikle ayrıldık." dedi.

Kraliçe Azizah ile yaptıkları hakan helvasının, Osmanlı Sultanı I. Süleyman'ın oğlu Cihangir'in sünnet töreninde yapılan bir yemek olduğunu hatırlatan Akkor, "Helva-yı Hakanı'yi orijinal tarifiyle beraber yaptık. Daha sonra beraber mücver pişirdik. Toplamda yaklaşık 1,5 saatlik bir mutfak performansı sergiledik. Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Programın yarısında Kral ve Prensler de bize eşlik etti." diye konuştu.

Kaynak: AA