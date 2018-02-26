Sedye Üzerinde Kalp Masajı Yapılan Hasta Yoğun Bakımda Hayatını Kaybetti

Yozgat Şehir Hastanesine getirilen kalp hastasını sedyenin üzerine çıkaran hayatta tutan sağlık görevlisi İsmail Özdemir'in çabası günlerce konuşulmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Toprak, bugün yaşamını yitirdi.

Sağlık memurunun gayretiyle hayata dönen Toprak, 15 gün sonra yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Kamera kayıtlarına göre, Özdemir, kalp masajına devam ederken diğer görevliler, sedyeyi hastane içine taşıdı. Özdemir, hastayı yaşama döndürmek için müdaheleyi hastane koridorlarında da sürdürdü. Özdemir'in kalp masajını müdahale odasına sürdürmesi sayesinde hastanın kalbi yeniden çalıştı.



KALP MASAJI HAYAT KURTARIR

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru yapılan kalp masajının hayat kurtardığını söyledi.

Çiçekçioğlu, "Hastanın hava yolu kapalı ise hava yolunun açılması gerekir. İkincisi de kalp masajıdır. Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarır. Masaj en azından acil sağlık ekibi gelinceye kadar devam ettirilmelidir. Düzgün bir şekilde kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır." dedi.