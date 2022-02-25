Sedefnur, gözleriyle tepki vermeye başladı

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sedefnur, kendisini görmeye gelen ailesinin konuşmalarına gözleriyle tepki vermeye başladı.

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur uyandırılırken de ailesi yoğun bakımda ziyarete alındı. Ailesi, Sedefnur'u görürken, konuşmalara gözleriyle tepki vermeye başladığı öğrenildi.