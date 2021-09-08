Sedef Avcı, boşandı mı?
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Sedef Avcı, boşandı mı?

Sedef Avcı, boşandı mı?
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2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin boşanacağı konuşuluyordu. Önceki gün City's Nişantaşı görüntülenen Sedef Avcı, boşanma iddiasına yanıt verdi. Peki, Sedef Avcı, boşandı mı?

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı'nın açıklamaları magazin gündemini sarsarkenSedef Avcı, boşandı mı, merak edildi.

SEDEF AVCI, BOŞANDI MI?

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" diyerek sitem etti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sedef Avcı, boşandı mı?

Aylar sonra İstanbul'da döndükleri için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorluk çektik. Can'ın okulu başladığı için geldik. Bundan sonra Muğla-İstanbul arası mekik dokuyacağım" dedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"TARIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sözlerini sürdüren Avcı, "Köy hayatına çok çabuk alıştık. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Tarım yapmayı da düşünüyoruz. İstanbul tam bir kaos! Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

Sedef Avcı, boşandı mı?
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