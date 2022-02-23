BAE'de bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında INTERPOL tarafından 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Peki, Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker nerede?

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti. INTERPOL yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz" ifadelerini kullanmıştı.

BAE'DEN İADESİ İSTENDİ

Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Uzun bir süredir ne video ne de tweet paylaşımı yapan Peker, aylar süren bir sessizliğe gömülmüştü. Ortalarda görünmeyen Sedat Peker'i, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımlarda Peker ve ailesinin parka gittiği görülüyordu.

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