Sedat Peker'in avukatlarından "yakalandı" iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok
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Sedat Peker'in avukatlarından "yakalandı" iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok

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Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği iddialarına ilişkin avukatlarından açıklama geldi. Peker'in avukatları, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve Peker'e yönelik bir operasyon olmadığını açıkladı.

YouTube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atan Sedat Peker hakkında suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Son olarak Peker'in bulunduğu yere operasyon düzenlendiği ve Peker'in gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak Peker'in avukatları bu iddiaları yalanladı.

ARAP EMİRLİKLERİ'NDE YAKALANDI İDDİASI

Sosyal medya üzerinden yapılan ve daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan paylaşımlarda Peker'in MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı evde yakalandığı iddia edildi.

AVUKATLARINDAN YALANLAMA GELDİ

Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini ve bu yüzden paylaşım yapmadığını dile getirirken, Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini söyledi.

Gazeteci Gürses, "Birinci ağızdan aldığımız bilgilere göre Peker henüz bulunduğu yerdeymiş ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yokmuş" dedi.

Sedat Peker'in avukatlarından 'yakalandı' iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok
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