Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi

Haberler.com - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Soylu'nun, "Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor, orada her şey kapatılıyor, bırakılıyor. Bunu yeni öğrendim" açıklamasında bulundu. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Peker, bu sözleri ve ErhanTuncel'le ilgili bağlantısını Twitter üzerinden reddetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Sedat Peker ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Soylu, canlı yayında "Başkanlık hükümet sistemi var. Siyasi istikrarsızlık yok. Peki ne yapmak lazım? Terörden bir şey yapılıyor mu? Hepimiz terörü unuttuk. Sultanahmet, Dolmabahçe, Ankara saldırıları, Gaziantep'e kadar DEAŞ, PKK her şey. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da kapanmayı göze alan alışveriş merkezleri vardı. Burada öznelikle benim alakam yok. Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin sol kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler. Özel Harp ne zaman kuruldu? Parasını kim verdi? Bunu rahmetli Ecevit söyledi. 6-7 Eylül olaylarını kontrgerilla örgütledi. Paşa kitapta 'biz yaptık' diyor. Sabri Yirmibeşoğlu. Bugünün işi mi? Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Erhan Tuncel, Dink cinayetinde en önemli isim. Bu kadar cürmün içerisinde olan bir kişi, tecavüz etmiş bir kıza. Dosya kapatılıyor. Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola gidiyor. Dosya kapatılıyor. Kız teşhis ediyor. Dosya kapatılıyor." dedi.

SEDAT PEKER İDDİALARI REDDETTİ

Sedat Peker, Soylu'nun iddialarına şu sözlerle cevap verdi:

Erhan Tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun. Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece Beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım. Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri FETÖ'cülükten cezaevinde.

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi
Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi
Bakan Soylu'dan 'İstifa etmeyi düşündünüz mü?' sorusuna yanıt: Hiç düşünmedim
Bakan Soylu'dan "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna yanıt: Hiç düşünmedim
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in 'Dönüş biletimdin' sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Adem Büyük Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 00:20:44. #1.13#

title