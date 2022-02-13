Sedat Mert, Ertuğrul Gazi Rolüyle Döndü
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Hollanda'ya taşındıktan sonra birçok uluslararası yapımda rol alan ünlü aktör Sedat Mert, Ertuğrul Gazi rolüyle Türkiye'ye döndü
Türkiye'de birçok dizi ve sinema filminde rol aldıktan sonra, 2 yıl önce Hollanda'ya taşınan Sedat Mert, yurtdışında birçok önemli projede rol aldı. Yurtdışı ve Türkiye arasında mekik dokuyan Sedat Mert, TRT Digital için çekilen Mevlana dizisinde Ertuğrul Gazi rolü için Türkiye'ye döndü. Amerikan Netflix-Telemundo için çekilen Meksika yapımı ; El Senorde los Cielos'ta rol alan Sedat Mert, en son 2022 BMW'nin X3M ve X4M modellerinin tüm dünyada reklam marka yüzü olmuştu. Sedat Mert, Hollanda, Belçika yapımı iki yeni proje ve yeni Bond filmi için görüşmeleri de sürdürüyor.
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