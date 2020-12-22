Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor
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Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor

22.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:15

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalında izleyici ile buluşacak. İddialara göre; Seda Sayan, Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacak.

Türkiye'nin sevilen isimlerden biri olan Seda Sayan, yeni yılda yeni kanalıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

YENİ PROGRAMIN ADI: 'GELİNİM MUTFAKTA'

MedyaTava'nın haberine göre; ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Kanal D ile anlaştı. Birçok önemli projeye imza atan Seda Sayan'ın Kanal D'de 'Gelinim Mutfakta' programını sunacağı öğrenildi.

Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ DE SUNUYOR

Öte yandan, Çılgın Sayısal Loto çekilişi de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında gerçekleştiriliyor.

KENDİ MARKASINI DA ÇIKARMIŞTI

Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak görülen Seda Sayan, kendi adını taşıyan kolonyasını piyasaya çıkarmıştı. İlk defa kendi markasının yüzü olan Sayan, "Yıllardır programlarımda kapanışı 'Sizi kokulu kokulu öpüyorum' diye yapıyordum. Hayalimdi sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi kolonyalarımla size sarılıp kokulu kokulu öpüyorum" demişti.

Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor
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