Seda Sayan Yemekteyiz'in kulisinden video paylaştı
Yemekteyiz'in yeni sunucusu Seda Sayan, paylaştığı videoyla yarışmanın çekimlerine başlandığını duyurdu. Sayan'ın "Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış" dediği videodaki detaylar dikkatlerden kaçmadı.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıklamıştı. Seda Sayan çekimler sırasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"BİZE KARADA ÖLÜM YOK"
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Seda Sayan, Yemekteyiz'in çekimlerine hazırlanırken bir video paylaştı. Kendisine özel olarak hazırlanan kuliste video çeken Sayan, "Yemekteyiz çekimi; karavan burada hazır... Yatağım burada hazır. Patronum Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış her şeyin en iyisini hazırlamış. Teknede gibiyiz ama karadayız. Bize karada ölüm yok" dedi.
"HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" demişti.
TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'in Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu.
-
6. 14 MÜŞ MÜŞ MÜŞ UFAK ATDA CİVCİVLER YESİN. TRUMPIN ELİ MECBUR YAPTIRIMLAR GELİYOR BELKİ BİRAZ OYALAR AMA ABD''DE TEK ADAM REJİMİ YOK GÜÇ MECLİSDE ONLAR NE İSTERSE O OLUR. BENCE DOLLAR 8 E YAKLAŞIR.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır