Seda Sayan sessizliğini bozdu
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Seda Sayan sessizliğini bozdu

Seda Sayan sessizliğini bozdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Seda Sayan, müzikteki uzun süren sessizliğini Türkiye'nin en iyi prodüktör ve aranjörlerinden Alper Atakan'ın 'Aranjör' adını verdiği albümü öncesi sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim şarkısı ile bozdu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar'a ait 'Gel Günaha Girelim' şarkısını prodüktör ve aranjör Alper Atakan'ın düzenlemesiyle seslendiren Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sevenleriyle bu şarkıyla hasret giderecek. Yıllar önce Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği şarkı ile müzikseverlerden tam not alan şarkı için Seda Sayan'a sosyal medyada 'Çağ atlatılmış' yorumları yapıldı. Ünlü yönetmen Erkan Nas'ın kamerasının karşısına modellik ve oyunculukla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bilal Çelik ile geçen Seda Sayan yeni projesi için fotoğrafçı Safa Gülsoy'un objektifine de birbirinden iddialı pozlar verdi. Sayan'ı klipte bu sefer hayli enerjik ve spor göreceğiz.

Seda Sayan'nın yanı sıra Mehmet Erdem, Demet Akalın, İrem Derici, Ziynet Sali, Deniz Seki gibi birçok star ile çalışan ünlü prodüktör Alper Atakan, genç yeteneklere kurduğu müzik şirketi ile imkanlar sağlıyor. Alper Atakan 'Aranjör' albümünün tüm dijital platformların listelerine ilk sıradan giren çıkış şarkısı İrem Derici 'Affeder mi Aşk Bizi? 'nin ardından gelen Seda Sayan feat Alper Atakan 'Gel Günaha Girelim' den hemen sonra sırayla Berkay, Fettah Can, Hande Ünsal, Simge ve Ziynet Sali gibi birçok ünlü isim şarkıları müzikseverlerle buluşacak.

Seda Sayan sessizliğini bozdu
Seda Sayan sessizliğini bozdu

Kaynak: Snob Magazin

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