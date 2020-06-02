Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemeteyiz'i de bıraktı
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Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemeteyiz'i de bıraktı

O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın ricasıyla sunduğu Yemekteyiz programından da ayrılma kararı aldı. Seda Sayan her iki programda da çok yorulduğunu ifade ederek ekranlardan uzaklaşmaya karar verdi.

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemeteyiz'i de bıraktı
02.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:04

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacağını açıklamasının ardından programa kimin ayrılacağı merak ediliyordu. Dün gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı Seda Sayan, yarışmadan ayrıldığın duyurdu.

YEMEKTEYİZ'İ DE BIRAKTI

O Ses Türkiye yarışmasının jürisinden istifa ettiğini açıklayan Seda Sayan, hayranlarını şaşırtan bir karar daha aldı. Acun Ilıcalı'nın ricasıyla Yemekteyiz'i de sunan Seda Sayan bu programdan da ayrılık kararı aldı. Seda Sayan, çok yorulduğu için her iki programdan da ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemeteyiz'i de bıraktı

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