Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap
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Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap

08.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:59

Kadırgalı lakabıyla tanınan ve sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen erkek takipçisine küfretti.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı. Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

Seda Sayan kendisine 'Edepsiz' diyen erkek takipçisine küfür ederek cevap verdi

KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

Seda Sayan kendisine 'Edepsiz' diyen erkek takipçisine küfür ederek cevap verdi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız Askısı olarak bilinen gerdirme işlemi yaptırmış ve 10 yaş gençleşmişti.

Seda Sayan kendisine 'Edepsiz' diyen erkek takipçisine küfür ederek cevap verdi
Seda Sayan'dan kendisine 'Edepsiz' diyen erkek takipçisine küfürlü cevap
Haber Yorumları (5)
ADA: Yerlerdesin seda bilesin
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DELİYÜREK: Hadi ordan buruşuk şey. . kaçıncısıyla vede kaç aylık evlilik anlaşması yaptın onu söyle. . Git botoksunla uğraş sen Ahın gitmiş Vhın kalmış zaten.
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AZRAİL: adam doğru söylemiş. ama çirkef, çemkirir. yaş gelmiş artık. ayağının altındaki çukurlara dikkat sahte bacı.
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