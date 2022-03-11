Seda Sayan, kendisinden 25 küçük vokalistiyle evleneceği iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz aylarda Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ve kısa sürede ilişki haberlerini yalanlayan Seda Sayan'ın bu sefer de evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Seda Sayan'ın birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta aldığı evlilik teklifine 'Evet' dediği iddia edildi.

7. KEZ NİKAH MASASINA MI OTURUYOR?

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Öktem ile evlilik hazırlıklarına başladı.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Hakkındaki aşk iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı sunucularına bir ses kaydı gönderen Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı. Sayan gönderdiği ses kaydında "Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programdaki orkestramdakisolistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim. Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok" ifadelerini kullandı.