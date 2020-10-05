Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi
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Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi

05.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:47

'Fransız askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının estetikli hali sosyal medya fenomeni Samet Liçina'ya benzetildi.

Geçirdiği estetik operasyonu sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yapan 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya fenomeni Samet Liçina'ya benzetildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonu sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Sayan'ın fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SAMET LİÇİNA'YA BENZETİLDİ

'Fransız askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın estetikli hali sosyal medya fenomeni Samet Liçina'ya benzetildi.

Öte yandan ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi
Samet Liçina

"FRANSIZ ASKISI" YÖNTEMİ NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe - yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi
Haber Yorumları (5)
MELÂNKOLİK: Tıpkısının aynısı olmuş.
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GEREKSİLER: gereksizler
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KADADENİZ: Teyzeler gençlere yol verin da
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500
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