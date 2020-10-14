Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık
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Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık

14.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:51

Seda Sayan, şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan ve 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında Instagram'dan paylaşım yaparak "Affet seni koruyamadık" dedi. Sayan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Konya'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

"ÇOK YAZIK OLDU ÇOK"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kadir Şeker hakkında bir paylaşım da ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan geldi. Instagram hesabından Şeker'in fotoğrafını paylaşan Sayan, "12,5 yıl hapis Kadir Şeker... Bizi affet senin için hiç bir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar üzgünüz çok yazık oldu çok" dedi.

Seda Sayan'ın paylaşımına yorum yapan şarkıcı Deniz Seki ise "Gerçekten içler acısı bir karar. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık

NE OLMUŞTU?

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş ve çifti ayırmak için yanlarına gitmişti. İkili arasındaki tartışmayı engellemek için yanlarına giden Şeker, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık

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Haber Yorumları (2)
CELLO: medyanın algısı işe yaramadı
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HASAN: Bu işin içinde bir bit yeniği var. Bu adam ikinci kez aynı kadını kutarıyor. Herşey raslantı mı?Seda sayan, Müge anlı , Esra erol böyle soytarılar fikirlerini söylemese daha iyi olur. Bunların Allah aşkına şrnek alınacak hangi sıfatları var? rahat bıraksınlar şu mıilleti magazin hastası olanlar için şifreli program yapsınlar da görelim kaç kişi izliyor çReklam olamasın bir günlük program yaparlar.
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