Seda Sayan'a Hakaretten Yargılanan Deniz Tuna 1 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Aldı
İşletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Deniz Tuna, babasının ölümünde Seda Sayan'ı sorumlu tutarak "Babamın katili" dedi. Bilişim yoluyla hakaret suçu işlemekten hakkında dava açılan Tuna, 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, iddia göre; Etiler'deki mülk sahibi olduğu mekanın işletmeciliğini yapan Mehmet Tuna'nın sözleşmesi olduğu halde boşaltmasını istedi. Olay sonrası iki taraf mahkemelik oldu. Tahliye davası devam ederken Mehmet Tuna hayatını kaybetti. Tuna'nın kızı ise babasının ölümünde Seda Sayan'ı suçladığı için mahkemelik oldu.
SEDA VE OĞULCAN'A HAKARET ETTİĞİ İÇİN 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI
Tuna'nın küçük kızı Deniz Tuna, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tuna, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"BABAMIN KATİLİ"
Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" diye paylaşım yapan Deniz Tuna, "O sözleri anlık bir kızgınlıkla yazdım" dedi.
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OĞLUNA BAK OĞLUNA BEN DE O SURAT OLSA DIŞARI ÇIKMAYA UTANIRIM ADAM ANNESİ SAYESİNDE ACUNUN SAĞ KOLU GEZİYOR DÜNAYAYI ÇİRKİNLER KRALİÇESİNİN ÇİRKİN OĞLUCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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seda gibiler yuzunden daha cok kirlenir dünya doymadılar paraya,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cebimde sigara param yok günde 100 bin lira kazanan adamlara yorum yapıyorum. hey AllahımCevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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PARA DÜNYA HEVESİ BOŞ İŞLER KİMSE DÜNYA MALIYLA MUTLU OLAMAMIŞ HİÇ ÖRNEKLERİNE BAKMIYORMUSUNUZ BUKADAR MI KÖRSÜNÜZ 5 TL YE BİR OYUNCAK ALDIĞINDA MUTLU OL TABİ HAKKINI ARA AMA HAKKIN BİR BAŞKASININ HAYATINI SIKINTIYA SOKUYORSA BU HAK DEĞİL ZULÜM OLURCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Seda gibi varoslar yozlastırmaya devam ediyor tcmi :(Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır