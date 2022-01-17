Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdar Yazıcı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Seda Nur Şen'in babası İbrahim ve annesi Sevinç Şen ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Yazıcı, maktulle olaydan bir hafta önce tanıştıklarını belirterek, "Uyuşturucu tedavisi gördüğünü bilmiyordum. Maktulle Beşiktaş'ta bir kafede tanışmıştık. Bir arkadaşımın yanında görmüştüm. Arkadaşımdan telefonunu istemiştim, verdi. Yaklaşık bir hafta telefonla görüştük. Olay günü görüştük, başımıza bu olay geldi." dedi.

Seda Nur Şen'in annesi Sevinç Şen de uyuşturucu madde kullandığı için tedavi gören kızına çip takıldığını dile getirerek, doktorunun söylemesi üzerine kızının bir süre dışarı çıkmadığını anlattı.

Kızının ölümünden bir hafta önce "Anne ben çok sıkıldım, yakın bir arkadaşım gelip beni alacak. Sahile gideceğiz, merak etme, uyuşturucu içmeyeceğim." diyerek kendisinden izin aldığını söyleyen Sevinç Şen, ilacını yanına verdiği kızını kontrol edeceği konusunda uyardığını kaydetti.

"Sanık, 'Merak etmeyin, kızınız bana emanet' dedi"

Sevinç Şen, kızının bir süre sonra kendisine sanıkla birlikte olduğu bir fotoğraf attığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Sonra normal bir şekilde eve döndü. Olay günü kızım yine aynı arkadaşının kendisini alacağını söyleyerek izin istedi. Akşam 20.00 gibi evden ayrıldı. 23.00 sularında kızımla buluştuk. Kızımın iğnesi yapıldı. Kızım bana arkadaşıyla görüşmek istediğini söyleyerek çok ısrar etti. Sonra sanığın arabasına bindi. 'Anne gel, seni de eve bırakalım.' dedi. Ben de sanığın arabasına bindim. Sanık bana 'Merak etmeyin, kızınız bana emanet.' dedi. Beni eve bıraktılar. Bir daha da kızımı görmedim. Sonra da polisler beni aradı. Bu şekilde olaydan haberdar oldum. Şikayetçiyim."

Duruşmada tanık olarak dinlenen otel görevlisi T.Y. de olayın gerçekleştiği odayı kontrole gittiğini ancak kapının açılmadığını belirterek, "Daha sonra içeriden ayak sesleri geldi. Çıkışının olduğunu söyledim. 'Tamam çıkıyoruz.' dedi. Karşıdaki odanın temizliğini yaptık o sırada. Temizliği bitirdik, odadan çıkarken sanıkla karşılaştım. Elinde spor bir çantayla kapıyı açmıştı. 'Çıkıyor musunuz?' dedim. Sanık 'Evet çıkıyorum.' dedi. Ardından 'Abla, bir de arkadaş uyanmıyor.' dedi. Sanık panik halindeydi. Sonra kapıyı aralayıp içeri baktığımda maktulün öldüğünü anladım." ifadelerini kullandı.

Tekrar söz verilen sanık Serdar Yazıcı, "Ben ne için tutuklu kaldığımı dahi anlamış değilim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seda Nur Şen'in 9 Eylül 2021'de Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan kaydı olan sanık Serdar Yazıcı'nın kanında metamfetamin ve amfetamin tespit edildiği, Seda Nur Şen'in ölüm sebebinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde Seda Nur Şen ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığını, bunu kullanması için Şen'e verdiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede sanık Yazıcı'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 2 yıl 8 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.