Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcı Seda Bakan, oyunculuğuyla olduğu kadar özel haytayla da gündeme geliyor. Şu günlerde özel hayatıyla gündem olan Seda Bakan, magazin gündeminin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Peki, Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli? İşte Seda Bakan'ın merak edilenleri.

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Seda Bakan, özel hayatıyla da magazin gündeminin üst sırlarında yer alıyor. Seda Bakan bu kez özel hayatıyla gündem oldu ve hakkında merak dolu sorular soruldu. Peki, Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli? SEDA BAKAN KİMDİR? Doğum tarihi: 10 Ekim 1985 Kaç yaşında: 34yaşında Nereli: Gebze Boy: 1,71 m Eğitim: Sakarya Üniversitesi Seda Bakan Seda Bakan (d. 10 Ekim 1985, Gebze), Türk oyuncu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Seda Bakan Tv8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır. Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Seda Bakan FİLMOGRAFİSİ • Mucize Doktor (2020) (Ferda) • Öldür Beni Sevgilim (2018) • Arif V 216 (2018) (Pembe Şeker/Alev) • Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ) • Kara Bela (2015) (Burcu) • Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza) • Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz) • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya) • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya) • Şen Yuva (2010) (Oya) • Umut (2009) (Meryem) • Geniş Aile (2009) (Esma) • Makber (2009) (Güneş) • Adanalı (2008-2009) (Başak) • Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf) TELEVİZYON PROGRAMLARI • Yetenek Sizsiniz Türkiye (jüri)