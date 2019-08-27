Securitas'tan sanata destek

27.08.2019 11:57

Bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Contemporary Istanbul Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere kapılarını açacak. Securitas'ın Contemporary Istanbul için özel oluşturduğu entegre güvenlik çözümleri ise organizasyonun keyifli ve güvenli geçmesini sağlayacak.

Pek çok farklı etkinliğe verdikleri destekle, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarına dikkat çeken Securitas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran, "Securitas olarak bu tür değerli organizasyonların gerçekleşmesine ve keyifle bitmesine sağladığımız güvenlik hizmeti sponsorluğu ile destek veriyor olmaktan son derece mutluyuz. Tıpkı 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da sanata katkı sağlamak adına üstlendiğimiz güvenlik sponsorluklarımızı üstlenmeye ve de ülkemizde düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinin güvenlik taleplerini ihtiyaca özel tasarlandığımız entegre güvenlik çözümlerimizle karşılamaya devam eceğiz. Bu şekilde ülkemizde gerçekleşen sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine küçük de olsa bir katkı sağlıyor olmak fikri bizleri çok heyecanlandırıyor. Yılda ortalama 500'ün üzerinde konser, sergi, müzikal ve tiyatro gibi pek çok farklı organizasyonda görev alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Securitas olarak sanata destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

YERALTI LOJİSTİĞİNDEN HAVA TAKSİLERİNE KADAR YARININ ŞEHİRLERİNE HİTAP EDİYOR

Dünyanın lider asansör firmalarından thyssenkrupp, yenilikçi ürünleriyle trendleri belirlemeye devam ediyor. Gelişen yapı sektörü ve kentsel hareketlilikle birlikte bina tasarımları da değişiyor. thyssenkrupp'un geliştirdiği, dünyanın ilk halatsız asansörü MULTI, yeraltı lojistiğinden hava taksilerine kadar çeşitli taşıma çözümlerinin halatsız asansörle gerçekleşebileceğini gösteriyor. MULTI, birden fazla kabini aynı kuyu boşluğunda yatay ve dikey olarak hareket ettirerek tüm yönlere doğru gidebiliyor.

İSMAİL POLAT: "MULTI, YÜZDE 50 YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ SAĞLIYOR, MALİYETLERİ AZALTIYOR"

MULTI'nin avantajlarına değinen thyssenkrupp Asansör CEO'su İsmail Polat, "MULTI'nin sağladığı asansör sektöründeki devrim, insanların binalar içinde hareket etme şeklini değiştirerek mimarlar, planlayıcılar ve operatörler için yeni bakış açıları getiriyor. MULTI, geleneksel asansörlere göre daha az kuyu gerektiriyor. Tek bir kabin yerine döngü halinde çalışan birden fazla kabin sunuyor. Bu durum, yüzde 50 daha yüksek bir taşıma kapasitesinin yanı sıra yolcuların bekleme süresini azaltıyor. MULTI, yarının şehirleri için sınırsız yeni tasarım olanakları ve bina verimliliği yaratıyor. Binanın enerji ihtiyaçlarının daha iyi yönetilmesine olanak sağlamasının yanı sıra güç kaynağı altyapısındaki yatırım maliyetleri de MULTI ile azalıyor. Tüm bu özellikleri ile MULTI, binalarımızdaki yükseklik sınırlamalarını ortadan kaldırıyor ve 300 metreden daha yüksek binalar için en iyi çözüm oluyor" dedi.

Kaynak: Bültenler