Seçimlere katılabilecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok - Haberler
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Seçimlere katılabilecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

YSK'nın 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı kararla seçime girme yeterliliğine sahip 24 siyasi partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime girecek partiler listesinde Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin partilerinin olmaması dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi
  2. Anavatan Partisi
  3. Bağımsız Türkiye Partisi
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. Cumhuriyet Halk Partisi
  6. Demokrasi ve Atılım Partisi
  7. Demokrat Parti
  8. Demokratik Sol Parti
  9. Emek Partisi
  10. Gelecek Partisi
  11. Genç Parti
  12. Halkların Demokratik Partisi
  13. Hür Dava Partisi
  14. İyi Parti
  15. Millet Partisi
  16. Milliyetçi Hareket Partisi
  17. Muhafazakar Yükseliş Partisi
  18. Saadet Partisi
  19. Sol Parti
  20. Türkiye İşçi Partisi
  21. Türkiye Komünist Hareketi
  22. Türkiye Komünist Partisi
  23. Vatan Partisi
  24. Yeniden Refah Partisi

Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.

Ayrıca YSK'nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kuruluş esas ve ilkeleri belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi. Bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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İki lidere büyük şok! Büyük umutlarla parti kurdular, bugün seçim olsa katılamayacaklar

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