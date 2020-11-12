Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Teklifler 100 milyon doları buldu
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Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Teklifler 100 milyon doları buldu

12.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:54

ABD'de Joe Biden gerekli olan delege sayısına ulaşıp başkan seçilirken, Trump seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Bu iddialar sonuçsuz kalırsa Beyaz Saray'dan ayrılacak olan Trump'ın B planının hazır olduğu söylendi. Trump'ın Beyaz Saray hayatını anlatacağı kitap ve TV programı tekliflerinin 100 milyon doları bulduğu iddia edildi.

Donald Trump, oy savaşını kaybetse de kazançlı çıkacak. Trump'ın, ABD başkanlık seçimini, hukuk savaşı yoluyla alamayıp ikinci dönem başkanlığı tamamen kaybetmesi halinde şimdiden bir B planı var. Page Six'in Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkana yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kitap ve televizyon anlaşması teklifi mevcut.

Kaynaklar, Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği zamanları anlatan kazançlı kitap tekliflerinin yanı sıra sağcı TV kanallarından gelen tekliflerle 'bombardımana tutulduğunu' söyledi.

SATIŞ REKORLARI BEKLENİYOR

70 milyon oy alan Trump'ın, bu seçmen sayısını izleyici ve okuyucu olarak düşününce, satış ve izlenme rekorları kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne dek yazılan Trump karşıtı kitaplar büyük satış rakamlarına ulaşıp yazarlarına ve yayıncılarına büyük paralar kazandırırken Trump'ın kendi kaleminden çıkan kitapların daha büyük etki yaratması bekleniyor.

3 Kasım'da yapılan seçimde Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı yenilgiyi kabul etmeyen ve oy sayımında hile yapıldığını iddia ederek hukuk mücadelesine girişen Trump'ın halihazırda portföyünde 'Büyük Düşün ve Derslerini Ver' gibi iş tavsiyesi kitaplarından 'Trump: Aldığım En İyi Golf Tavsiyesi' adlı bir golf kitabına kadar yaklaşık 19 kitap var.

Trump'ın son kitabı 'Sakatlanmış Amerika' (Crippled America) 2015'te, yani başkan seçilmesinden bir yıl önce yayımlanmıştı. Trump, 2018'de Twitter mesajında, "çok satan kitaplar yazmasıyla" övünmüştü.

OBAMA'DAN YENİ KİTAP

Eski Beyaz Saray sakinleri de geçmişte başkanlık koltuğundaki hayatı perde arkasından göstermek üzere büyük bütçeli anlaşmalar yapmıştı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta çıkacak olan 'A Promised Land' adlı kitap için yayınevi ile 2017'de 65 milyon dolarlık anlaşma yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı.

Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Teklifler 100 milyon doları buldu

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