Seçim hesaplarını değiştirecek hamle! Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ve AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yanında sol partiler de üçüncü ittifakı kurmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. Sol partilerin "Halk İttifakı" isminde yoğunlaştığı belirtildi.

Türk siyasetinde bir yandan erken seçim tartışmaları yapılırken, bir yandan da 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazırlıkları başladı. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ve AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yanına yeni ittifaklar eklenip eklenmeyeceğini merak edildiği sırada, sol partilerin yaptığı hamle, siyaset sahnesini hareketlendirdi. Buna göre sol partilerin, yeni ittifakın ismi için "Halk" kelimesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

MİLLET İTTİFAKI GENİŞLEME ÇABASINDA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bu ittifakla görüşmelerini sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK HAZIRLIKLARI DA SÜRÜYOR

Şimdi bu iki ittifakın karşısındaki üçüncü ittifak da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Barış Atay, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil tüm sol ve sosyalist partilere üçüncü ittifak çağrısında bulundu.

OY POTANSİYELİNİ HATIRLATTI

Erkan Baş'ın bu çağrısı başta Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye Komünist Hareketi ve Halkevleri olmak üzere tüm sol, sosyalist yapıları kapsıyordu. Baş, HDP ile birlikte hareket edilmesi halinde 1 milyon 800 bin oyla 20 sosyalist ve sol milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebileceğini savundu.

AKDENİZ: HALK, ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI İSTİYOR

Türkiye İşçi Partisi liderinin bu çağrısına sol ve sosyalist partilerden ilk net yanıt Emek Partisi'nden geldi. Bugün Kadıköy'de partisinin yol haritası ile Bağımsız, Demokratik Bir Ülke ve İnsanca Yaşam Bildirgesi'ni açıklayan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, aylardır gezdiği tüm illerde halkın üçüncü ittifakın kurulmak için yoğun talepte bulunduğunun altını çizdi.

"BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Akdeniz, ''Bir yıldır çok yoğun biçimde bu çalışmaları yürütmektedir partimiz. HDP ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşmelerimiz devam etti, ediyor. TKP, Sol Parti ile yapılan toplantılar da mücadele birliğimiz de devam ediyor. Diğer sol, sosyalist parti ve örgütlerle mücadelemiz devam ediyor edecek. Ve elbette Türkiye'nin birçok kentine sanayi havzalarında işçi ve halk buluşmaları ile bu mücadele birliğinin oluşması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Sözlerine devam eden Akdeniz, "Bu bildirge ülkemizin ve halkımızın içine içildiği enkazdan çıkılması için atılması gereken adımları dile getiriyor. Halk İttifakı'nın sağlanması için acilen bir araya gelmesi için Türkiye'nin çıkış yolunu gösterecek ilkeler ve talepler manzumesini ortaya koydu. Cumhur İttifakı'nı yıkacak Millet İttifakı karşısında halkların kararlılıkla savunacak herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz'' diye konuştu.

Emek Partisi, önerdiği Halk İttifakı için en birleştirici bulduğu sloganı da şimdiden de oluşturmuş, Emek Partisi sloganı ''birlikte kazanacağız halk kazanacak" şeklinde.

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