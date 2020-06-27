Seçim barajı düşecek mi? Seçim barajı için 4 alternatif ne? Milletvekili simülasyonu nedir?
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Seçim barajı düşecek mi? Seçim barajı için 4 alternatif ne? Milletvekili simülasyonu nedir?

Seçim barajı kalkıyor mu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gündeme gelen seçim barajı konusunda AK Parti, dört farklı alternatif üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dın son kararı vereceği seçim barajı için AK Parti milletvekili simülasyonu da geliştiriyor. Peki, seçim barajı simülasyonu nedir?

Seçim barajı düşecek mi? Seçim barajı için 4 alternatif ne? Milletvekili simülasyonu nedir?
27.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:55

Seçim mevzuatında atılacak adımlar için AK Parti'nin kurduğu komisyonda ilk somut tavsiyeler belirlendi. Buna göre, seçim mevzuatında sınırlı değişiklik kararı alan AK Parti yönetimi, seçim barajının düşürülmesine yönelik 4 farklı yol üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili dünya örnekleri de inceleniyor. İşte detaylar...

SEÇİM BARAJINDA 4 ALTERNATİF NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede de gündeme gelen, milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilmesi ile seçim sistemi üzerinde yapılan çalışmada öncelikle dünya örnekleri masaya yatırıldı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yönelik dört farklı teklif tartışıldı. Komisyon üyeleri yüzde 7, yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır baraj üzerinde görüşlerini dile getirdi.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Seçim barajının ittifak yapacak partiler için yüzde 10'luk oranın korunması, ittifak dışı partiler için ise daha düşük bir oran uygulanması görüşünün ağır bastığı belirtiliyor. Ayrıca daraltılmış bölge seçim sisteminin başka ülkelerdeki uygulamalarına bakılarak, Türkiye'deki seçim çevresi sayısının artırılabileceği üzerinde duruldu. Daraltılmış bölge sistemine göre her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon toplantısında gündeme gelen öneriler, rapor haline getirilecek ve önümüzdeki gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti MYK toplantısında ele alınacak.

MİLLETVEKİLİ SİMÜLASYONU NEDİR?

Öte yandan; AK Parti yönetimi seçim barajının düşürülmesi ve daraltılmış bölgeye geçilmesi durumunda, siyasi partilerin 81 ilde çıkaracağı milletvekili sayısı konusunda bir simülasyon hazırlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları baz alınarak, farklı seçim barajı oranlarına göre milletvekili dağılımı hesaplanacak. Yine her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşmasını öngören daraltılmış bölgeye göre partilerin alacakları oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı konusunda da bir hesaplama yapılacak. AK Parti iki yıl önce de daraltılmış bölge seçim tartışmaları sırasında bir simülasyon yapmış ve o dönemde AK Parti'nin mevcut durumdan yüzde 10 daha fazla milletvekili çıkaracağı tespiti yapılmıştı.

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