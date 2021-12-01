Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı - Haberler Magazin
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Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında şaşkınlığını gizleyemedi. Gür'ü her zaman doğal güzelliğiyle tanıdığını söyleyen sunucu, "Sana inanmıyorum. Ne yaptın sen" diyerek tepki gösterdi.

Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden düşmeyen Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Gür'ü silikon taktırdığını fark eden sunucular, şaşkınlığını gizleyemedi.

"DOĞALLIĞINI BOZMA DEDİK, NE YAPTIN?"

Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan sunucu Gülşen Yüksel, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlarına "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı

ÜZERİNE SWEET GİYDİ

Göğüs silikonu hakkında konuşmak istemeyen Seçil Gür ise espri yaparak konuyu kapattı. Programın ilerleyen saatlerinde klimadan rahatsız olduğunu belirten şarkıcı, üzerine sweet giydi.

Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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