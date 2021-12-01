Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı

Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden düşmeyen Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Gür'ü silikon taktırdığını fark eden sunucular, şaşkınlığını gizleyemedi.

"DOĞALLIĞINI BOZMA DEDİK, NE YAPTIN?"

Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan sunucu Gülşen Yüksel, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlarına "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

ÜZERİNE SWEET GİYDİ

Göğüs silikonu hakkında konuşmak istemeyen Seçil Gür ise espri yaparak konuyu kapattı. Programın ilerleyen saatlerinde klimadan rahatsız olduğunu belirten şarkıcı, üzerine sweet giydi.

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