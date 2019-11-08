Seçer: "2019'da hala Mersin'e yaraşır yatırımların yapılmamış olması gerçekten düşündürücü"

08.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:52

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar ile TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.



Başkan Atar, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentin sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı çalışmalar sürdürmek istediklerini ve gönüllülük esasıyla çalışma mantığından uzaklaşmadan, ücretsiz danışmanlık odaları biçimde birlikte çalışmalar yapabileceklerini söyledi.



Başkan Seçer de TMMOB ile görüş birliği içerisinde ve gönüllülük esasıyla hep birlikte Mersin'e hizmet edeceklerinin vurgusunu yaparak, amaçlarının kenti hep birlikte layık olduğu noktalara getirmek olduğunu belirtti. Mersin gibi önemli bir kentte yaşadıklarını dile getiren Seçer, "Mersin, hem coğrafya değeri, hem de demografik ve sosyo-ekonomik yapısı ile geleceğe dair umut vadeden bir yer olarak muazzam bir kent. Tabi benim için burayı yönetmek son derece gurur verici bir durum ama bu kenti yönetebilmem için benim liyakatli, düşünen, müzakere edebilen beyinlerin desteğine ihtiyacım var. Bunu bir başına yapmam mümkün değil" dedi.



Mersin'in hala önemli yatırımları almamış bir kent olmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Seçer, "Mersin, güçlü, güzel ve hoş bir kent ama önemli zamanları da telef etmiş yani boşa zaman geçirmiş bir kent. Çok güzel bazı hizmetlerin, yatırımların daha önce yapılması gerekirken, 2019 yılında hala Mersin'e yaraşır bu yatırımların yapılmamış olması gerçekten düşündürücü ve bizi üzüyor. Bunlar daha çok rutin belediyecilik hizmetleri içerisinde kalan işler değil. Sıra dışı tabir ettiğimiz ya da makro anlamda büyük projeler, Mersin'e değer katacak projeler. Bunlar da teknik meseleler. Sizden çıkıyor" diye konuştu.



TMMOB'ye bağlı çok değerli odalar ve orada yetişmiş çok değerli mühendislerin varlığından söz eden Seçer, "TMMOB üyesi mühendisler, bizim personel yapımız içerisinde de çok değerli bir insan kaynağı. Gerçekten iyi yetişmiş insanlar. Onlardan kamu adına en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Her açıdan değerli. Ahlaken, bilgi birikimi olarak, dünya görüşü olarak, vatanseverlik olarak hep değerli insanlar. Ben mümkünse onları hem etrafımda çoğaltmak, hem de yol yürümek istiyorum. Belediye çatısı altında beraber çalıştığım mesai arkadaşları olabilir ama bunun dışında gönüllü danışmanlık yapacak, kamu yararına çalışan sizin gibi odalar, İlçe Koordinasyon Kurulu gibi güçlerin bir araya geldiği yapılardan da faydalanacağız. Bu kenti hep beraber, layık olduğu noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA