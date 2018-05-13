7 Yıllık Eşinden Boşanan Şebnem Bozoklu Ortaokul Aşkıyla Sevgili Oldu

Şebnem Bozoklu, katıldığı programda biten evliliği ve yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"7 YILIN SONUNDA ESKİSİ GİBİ HİSSETMEDİĞİMİZ ANLADIK"

Şebnem Bozoklu, Emre İzer'le evliliğinin neden bittiğini şu sözlerle açıkladı: "2009'da, 'Canım Ailem' döneminde tanışmıştık. Tanıştık, sevgili olduk, sonrasında evlendik. Çok da güzel bir evlilik yaşadım. Mutlu olduğum bir beraberlikti. Ama 7 yılın sonunda artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık, bunu açıkça birbirimize söyledik, boşandık. Çocuk meselesine gelince, ben çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Çok da bebek odaklı bir kadın değilim."

"ORTAOKULDAKİ PLATONİK AŞKIMLA BERABERİM"

Bir yıldır gazeteci Kanat Atkaya'yla aşk yaşayan Bozoklu, bu beraberliğe "mucize" gözüyle baktığını anlattı. Ortaokuldayken Atkaya'ya platonik aşk beslediğini söyleyen oyuncu "Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte" dedi.