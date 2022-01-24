Şebinkarahisar ilçesinde yoğun yağan kar etkili oluyor - Haberler
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Şebinkarahisar ilçesinde yoğun yağan kar etkili oluyor

Şebinkarahisar ilçesinde yoğun yağan kar etkili oluyor
AA / Mahmut Ahmet Yeles - Haberler | Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Şebinkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekiplerinin yolların açılması için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

AA / Mahmut Ahmet Yeles - Son Dakika Haberleri

Şebinkarahisar, Giresun, kar, Güncel, Haber

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