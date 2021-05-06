Seben Gölü sulama projesi tünelinde ışık göründü
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Seben Gölü sulama projesi tünelinde ışık göründü

Seben Gölü sulama projesi tünelinde ışık göründü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan ve Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Göleti'nin ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında açılan tünelde ışık göründü.

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan ve Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Göleti'nin ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında açılan tünelde ışık göründü.

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisindeki çevre uzunluğu 22 kilometre olan ve 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden ilçeye su götürülmesi için başlatılan kanal çalışmasında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaptığı yazılı açıklamada, "Seben Göleti Sulaması İşi"nde çift taraflı yürütülen tünel kazı ve destekleme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Toplamda 1150 metre uzunluğunda açılan tünel ile Seben Göleti'nde bulunan suyun Seben Ovası'na sulama suyu olarak aktarılacağını belirten Metin, proje kapsamında 32 bin 800 dekar alanın sulanacağını açıkladı.

Metin, tünel kaplama işi hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra ilçeye su aktarılmaya başlanacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ayrıca 21 milyon lira maliyetli boru ve malzeme alımı ihalesi de yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla 186 kilometre sulama şebekesi döşenerek çiftçilerin modern sulama sistemleriyle tarım yapması sağlanacak. Seben Göleti sulama projesiyle 2021 fiyatlarında Bolu'muza ve ülke ekonomisine yıllık 25 milyon lira tutarında katkı sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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