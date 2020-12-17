Şeb-i Arus ne demek, nasıl yazılır? TDK'ya göre Şebiarus nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi? Şebi Aruz ne zaman? Hangi tarihler arasında?
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Şeb-i Arus ne demek, nasıl yazılır? TDK'ya göre Şebiarus nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi? Şebi Aruz ne zaman? Hangi tarihler arasında?

17.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:07
Şeb-i Arus ne demek, nasıl yazılır? TDK'ya göre Şebiarus nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi? Şebi Aruz ne zaman? Hangi tarihler arasında?

Şeb-i Arus "Düğün Gecesi" anlamına gelmektedir. Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Peki Şebi Arus nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre Şebi aruz bitişik mi ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı nedir? Ne anlama geliyor? Şebi nedir? Arus nedir?

Şeb-i Arus nedir, ne demektir, ne anlama geliyor, ne zaman, hangi gecedir? Şebiarus TDK'ya göre nasıl yazılır? Şebiaruz birleşik mi yazılıyor yoksa ayrı mı? Türkçe anlamı nedir?

ŞEB-İ ARUS NEDİR? NE ZAMAN?

Şeb-i Arus, Türkçe: Düğün Gecesi, (Farsça şeb: gece, Arapça arus: düğün), Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.

TDK'YA GÖRE ŞEBİ ARUS NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre "Düğün gecesi" anlamına gelen Şeb-i Arus kelimesi "Şebiarus" olarak birleşik yazılır. Fakat Arapça ve Farsça'ya göre Şeb-i Arus bu şekilde ayrı yazılmaktadır. Ama Türkçe dilimizde ise birleşik yazılır. Özellikle sınavlarda, genel kültür sorularında yazım kuralları ile ilgili sorularda karşımıza çıkabilir. Bu bakımdan doğrusunu bilmekte fayda var.

Şeb-i Arus ne demek, nasıl yazılır? TDK'ya göre Şebiarus nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi? Şebi Aruz ne zaman? Hangi tarihler arasında?

TDK'YA GÖRE ŞEBİARUS NEDİR, NE DEMEK? NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu'na göre Şebiarus "Mevlâna'nın ölüm yıl dönümü olan 17 Aralık'ta düzenlenen tören." anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak ise "Düğün gecesi." demektir.

Şeb-i Arus ne demek, nasıl yazılır? TDK'ya göre Şebiarus nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi? Şebi Aruz ne zaman? Hangi tarihler arasında?

Şebiarus dilimize Farsça ve Arapça'dan geçmiştir. Şeb (Farsça) ve Arus (Arapça) kelimelerdir. Şeb "Gece" anlamına gelmektedir. Arus ise "Düğün" demektir. Haliyle ikisinin birleşimi yani Şebiarus "Düğün gecesi" anlamına gelmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:07:36. #1.14#
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