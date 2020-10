Sean Connery kimdir? Sean Connery kaç yaşında, nereli? Connery filmleri, hayatı ve biyogtafisi!

İskoç oyuncu ve yapımcı Sean Connery, başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı oluyor. Peki, Sean Connery kimdir? Sean Connery kaç yaşında, nereli? Connery filmleri, hayatı ve biyogtafisi!

SEAN CONNERY KİMDİR?

İskoçya - ö. 30 Ekim 2020; Bahamalar), İskoç oyuncu ve yapımcı. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın Amman terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.

ÖLÜMÜ

Connery'nin 90 yaşında öldüğü 31 Ekim 2020'de açıklandı

FİLMLERİ

1954

Lilacs in the Spring Undetermined Role (uncredited)

1957

No Road BackSpike

Hell Drivers

Johnny Kates

Action of the Tiger

Mike

Time Lock

Welder #2

1958

Another Time, Another Place

Mark Trevor

A Night to Remember

Titanic deck hand

1959

Darby O'Gill and the Little People

Michael McBride

Tarzan's Greatest Adventure

O'Bannion

1961

On the Fiddle

Pedlar Pascoe

The Frightened City

Paddy Damion

1962

The Longest Day

Pte. Flanagan

Dr. No

James Bond

1963

From Russia with Love

James Bond

1964

Marnie

Mark Rutland

Woman of Straw

Anthony Richmond

Goldfinger

James Bond

1965

The Hill

Trooper Joe Roberts

Thunderball

James Bond

1966

A New World

kendini (cameo)

A Fine Madness

Samson Shillitoe

1967

İnsan İki Kere Yaşar

James Bond

1968

Shalako

Moses Zebulon 'Shalako' Carlin

1969

The Bowler and the Bonnet

kendini (Yönetmen; belgesel)

1970

The Molly Maguires

Jack Kehoe

1971

The Red Tent

Roald Amundsen

The Anderson Tapes

John Anderson

Ölümsüz Elmaslar

James Bond

1972

A Spain Golf Course

kendini

1973

The Offence

Çavuş Dedektif Johnson

1974

Zardoz

Zed

Murder on the Orient Express

Albay Arbuthnot

1975

Ransom

Nils Tahlvik

The Dream Factory

kendini (belgesel)

The Wind and the Lion

Mulay Achmed Mohammed el-Raisuli the Magnificent

The Man Who Would Be King

Daniel Dravot

1976

Robin and Marian

Robin Hood

1976

The Next Man

Khalil Abdul-Muhsen

1977

A Bridge Too Far

Maj. Gen. Roy Urquhart

1979

The First Great Train Robbery

Edward Pierce/John Simms/Geoffrey

Meteor

Dr. Paul Bradley

Cuba

Binbaşı Robert Dapes

1981

Outland

Marshal William T. O'Niel

Time Bandits

King Agamemnon/Fireman

1982

G'ole!

Narrator (belgesel)

Five Days One Summer

Douglas Meredith

Wrong Is Right

Patrick Hale

1983

Sean Connery's Edinburgh

kendini

Never Say Never Again

James Bond

1984

Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight

The Green Knight

1986

Highlander

Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez

Gülün Adı

William of Baskerville BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1987

The Untouchables

Jim Malone En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema

1988

The Presidio

Yarbay Alan Caldwell

1989

Indiana Jones and the Last Crusade

Professor Henry Jones

Family Business

Jessie McMullen

1990

Kızıl Ekim

Kaptan Marko Ramius

The Russia House

Bartholomew 'Barley' Scott Blair

1991

Highlander II: The Quickening

Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez

Robin Hood: Prince of Thieves

King Richard I

1992

Medicine Man

Dr. Robert Campbell

1993

Rising Sun

Kaptan John Connor (yardımcı yapımcı)

1994

A Good Man in Africa

Dr. Alex Murray

1995

The Thief and the Cobbler

Tack the Cobbler (seslendirme)

Just Cause

Paul Armstrong (yardımcı yapımcı)

First Knight

King Arthur

1996

Dragonheart

Draco (seslendirme)

Kaya

John Patrick Mason (yardımcı yapımcı)

1998

The Avengers

Sir August de Wynter

Playing by Heart

Paul

1999

Entrapment

Robert MacDougal (yapımcı)

2000

Finding Forrester

William Forrester

2003

The League of Extraordinary Gentlemen

Allan Quatermain

2012

Sir Billi the Vet

Sir Billi

(seslendirme)