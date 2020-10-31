Sean Connery kimdir? Sean Connery kaç yaşında, nereli? Connery filmleri, hayatı ve biyogtafisi!
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İskoç oyuncu ve yapımcı Sean Connery, başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı oluyor. Peki, Sean Connery kimdir? Sean Connery kaç yaşında, nereli? Connery filmleri, hayatı ve biyogtafisi!
SEAN CONNERY KİMDİR?
İskoçya - ö. 30 Ekim 2020; Bahamalar), İskoç oyuncu ve yapımcı. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.
Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın Amman terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.
ÖLÜMÜ
Connery'nin 90 yaşında öldüğü 31 Ekim 2020'de açıklandı
FİLMLERİ
1954
Lilacs in the Spring Undetermined Role (uncredited)
1957
No Road BackSpike
Hell Drivers
Johnny Kates
Action of the Tiger
Mike
Time Lock
Welder #2
1958
Another Time, Another Place
Mark Trevor
A Night to Remember
Titanic deck hand
1959
Darby O'Gill and the Little People
Michael McBride
Tarzan's Greatest Adventure
O'Bannion
1961
On the Fiddle
Pedlar Pascoe
The Frightened City
Paddy Damion
1962
The Longest Day
Pte. Flanagan
Dr. No
James Bond
1963
From Russia with Love
James Bond
1964
Marnie
Mark Rutland
Woman of Straw
Anthony Richmond
Goldfinger
James Bond
1965
The Hill
Trooper Joe Roberts
Thunderball
James Bond
1966
A New World
kendini (cameo)
A Fine Madness
Samson Shillitoe
1967
İnsan İki Kere Yaşar
James Bond
1968
Shalako
Moses Zebulon 'Shalako' Carlin
1969
The Bowler and the Bonnet
kendini (Yönetmen; belgesel)
1970
The Molly Maguires
Jack Kehoe
1971
The Red Tent
Roald Amundsen
The Anderson Tapes
John Anderson
Ölümsüz Elmaslar
James Bond
1972
A Spain Golf Course
kendini
1973
The Offence
Çavuş Dedektif Johnson
1974
Zardoz
Zed
Murder on the Orient Express
Albay Arbuthnot
1975
Ransom
Nils Tahlvik
The Dream Factory
kendini (belgesel)
The Wind and the Lion
Mulay Achmed Mohammed el-Raisuli the Magnificent
The Man Who Would Be King
Daniel Dravot
1976
Robin and Marian
Robin Hood
1976
The Next Man
Khalil Abdul-Muhsen
1977
A Bridge Too Far
Maj. Gen. Roy Urquhart
1979
The First Great Train Robbery
Edward Pierce/John Simms/Geoffrey
Meteor
Dr. Paul Bradley
Cuba
Binbaşı Robert Dapes
1981
Outland
Marshal William T. O'Niel
Time Bandits
King Agamemnon/Fireman
1982
G'ole!
Narrator (belgesel)
Five Days One Summer
Douglas Meredith
Wrong Is Right
Patrick Hale
1983
Sean Connery's Edinburgh
kendini
Never Say Never Again
James Bond
1984
Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight
The Green Knight
1986
Highlander
Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez
Gülün Adı
William of Baskerville BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1987
The Untouchables
Jim Malone En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema
1988
The Presidio
Yarbay Alan Caldwell
1989
Indiana Jones and the Last Crusade
Professor Henry Jones
Family Business
Jessie McMullen
1990
Kızıl Ekim
Kaptan Marko Ramius
The Russia House
Bartholomew 'Barley' Scott Blair
1991
Highlander II: The Quickening
Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez
Robin Hood: Prince of Thieves
King Richard I
1992
Medicine Man
Dr. Robert Campbell
1993
Rising Sun
Kaptan John Connor (yardımcı yapımcı)
1994
A Good Man in Africa
Dr. Alex Murray
1995
The Thief and the Cobbler
Tack the Cobbler (seslendirme)
Just Cause
Paul Armstrong (yardımcı yapımcı)
First Knight
King Arthur
1996
Dragonheart
Draco (seslendirme)
Kaya
John Patrick Mason (yardımcı yapımcı)
1998
The Avengers
Sir August de Wynter
Playing by Heart
Paul
1999
Entrapment
Robert MacDougal (yapımcı)
2000
Finding Forrester
William Forrester
2003
The League of Extraordinary Gentlemen
Allan Quatermain
2012
Sir Billi the Vet
Sir Billi
(seslendirme)