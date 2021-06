Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! Karayip Korsanları teması oyuna dahil edildi!

Microsoft Studios tarafından Microsoft Windows ve Xbox konsolları için yayınlanan korsan temalı oyun Sea of Thieves, 3. Sezonunda çeşitli yenilikleri oyunseverlerle buluşturuyor. Sinema dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Karayip Korsanları teması oyuna dahil edildi. Sea of Thieves, 3. sezon güncellemelerine yönelik bir fragman yayınlandı! İşte detaylar!

Rare tarafından geliştirilen, Sea of Thieves 2018 ılında Microsoft Studios tarafından Microsoft Windows ve Xbox One için piyasaya sürüldü. Korsan temalı popüler çevrimiçi oyunu olan Sea of Thieves oyuncuları sevindiren bir haber verdi. Bu ayın en çok beklenen güncellemelerinden biri olan Karayip Korsanları temasını oyuna dahil ediyor. Sinema dünyasının sevilen karakterinden Jack Sparrow'un yer aldığı, Sea of Thieves macerasında yer almak için vakit kaybetmemenizi tavsiye ederiz.

Sea of Thieves yayınlanan 3. Sezonundaki, Rare ve oyuna dahil edilen yenilikleri yaklaşık 4 dakikalık bir YouTube videosuyla takipçileriyle paylaştı.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi 3. Sezon,A Pirate's Life'da fazlaca yeni içerik ve kozmetik ürününü oyuna dahil ediyor. Fragmanın yıldızı ise şüphesiz, Karayip Korsanları'nın efsanevi karakteri Kaptan Jack Sparrow! Oyunda Karayip Korsanları temasını sık sık göreceğimizi söylemek yanlış olmaz.

Sea of Thieves, 3. sezon güncellemesiyle gelen yenilikleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

SEA OF THIEVES 3. SEZON GÜNCELLEMELERİ

HIRSIZLAR DENİZİ: BİR KORSANIN HAYATI

Korsanın yaşam tarzını kurtarmak için destansı bir orijinal hikayeyi deneyimleyin! Beş yeni Tall Tales boyunca, Disney'in Karayip Korsanları efsanesi Kaptan Jack Sparrow'dan başkası ile birlikte Hırsızlar Denizi'nin ötesinde, altında ve ötesinde maceraya atılacaksınız.

YENİ DÜŞMANLAR

İskeletler ve köpekbalıkları artık tek endişeniz değil! Hırsızlar Denizi'nin her tarafında hazırlıksız korsanları alt üst etmeye hazır yepyeni tehditler ortaya çıkıyor. Tedbirinizi alın, çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

ÜÇÜNCÜ SEZON

Yeni bir Sezon, kazanılacak yeni ödüllerin yanı sıra yeni ilerleme seviyeleri getiriyor. Mürettebat, Sezon boyunca kendi şartlarına göre oynayarak oyunun keyfini istedikleri gibi çıkarmakta özgürken, ufkun ötesinden gelen bir dizi yeni özellik bu Sezonun yolculuğunu tamamlıyor!

OYUN ETKİNLİKLERİ

Kasıtlı olarak geniş kapsamlı Denemelerden biraz daha odaklanmış bir şey arayanlar için her yeni Sezon, kendi ödüllerini sunan, zamanla sınırlı yeni oyun içi Etkinlikler sunar. Üçüncü Sezonun açılış haftalarında neler bekleyebileceğinizi öğrenin

SEA OF THIEVES 3. SEZON FRAGMANI