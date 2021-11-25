Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Gana, Moldova ve Bosna Hersek'ten ziyaretler
Sivas Cumhuriyet Üniversitesine (SCÜ) yurt dışındaki üniversitelerden ziyaretler devam ediyor.
SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesine (SCÜ) yurt dışındaki üniversitelerden ziyaretler devam ediyor.
SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin uluslararası ilişkiler ofisince yürütülen çalışmalarla ikili iş birliklerine bir yenisi daha eklendi.
Bu kapsamda Moldova'dan Comrad State University, Gana'dan Kumasi Technical University ve Bosna International University of Sarayov'dan çok sayıda akademik ve idari personel, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Yıldız, "İş birliğini artıracak çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısını artırmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla inşallah üniversitemiz daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.
(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri