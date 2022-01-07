SCÜ Rektörü Yıldız: KKKA aşısında Faz-1 çalışmasının Sivas'ta yapılması düşüncemiz var

SİVAS (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerinin de dahil olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı çalışmalarıyla ilgili, "Salgın birçok şeyi geriye attı. Aşı çalışmaları gecikmeli devam ediyor. İnşallah Faz-1 çalışmalarının Sivas'ta yapılması için bir düşüncemiz var" dedi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' programı nedeniyle kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversite yüz yüze öğrenime devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Koronavirüs ile birlikte 2021-2022 yılına eğitime yüz yüze başladık. Şu ana kadar hiçbir sınıfı koronavirüsten dolayı kapatmadık. Sınıflardan vaka çıkıyor ama kapattığımız bir sınıf olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmazsa Sağlık Bakanlığı'ndan okulları kapatmaya yönelik bir şey çıkmazsa ikinci dönem de yüz yüze eğitime devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Üniversitelerinin de dahil olduğu KKKA aşısı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yıldız, "Salgın birçok şeyi geriye attı. Aşı çalışmaları gecikmeli devam ediyor. İnşallah Faz-1 çalışmalarının Sivas'ta yapılması için bir düşüncemiz var ama maalesef salgın birçok şeyi geriye attı. 11 ülkeden 13 farklı merkezin ortak olduğu bir çalışma. Birkaç yerde KKKA ile ilgili çalışma var. Bizim çalışmamız uluslararası bir çalışma. O çalışmanın içinde yer alıyoruz. KKKA konusunda çok büyük tecrübelerimiz var. Elimizde büyük veriler var çünkü Çorum, Yozgat ve Tokat'tan vakalar var. Elimizde bunlarla ilgili çok veri var" dedi.