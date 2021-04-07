Schneider Electric, yeni nesil çözümlerini sektör liderleriyle buluşturdu
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Schneider Electric, yeni nesil çözümlerini sektör liderleriyle buluşturdu

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Schneider Electric, yeni nesil çözümlerini sektör liderleriyle buluşturdu

Schneider Electric, kamu ve özel sektörden veri merkezi alanında öncü isimlerin yer aldığı Data Center Ankara etkinliğinde "Knowledge Partner" (Bilgi Ortağı) olarak yer aldı.

Schneider Electric, kamu ve özel sektörden veri merkezi alanında öncü isimlerin yer aldığı Data Center Ankara etkinliğinde "Knowledge Partner" (Bilgi Ortağı) olarak yer aldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, kamu ve özel sektörden veri merkezi alanında uzmanların bir araya geldiği Data Center Ankara etkinliği kapsamında, veri merkezi çözümleri ve UPS sistemlerinde verimlilik artırıcı son teknoloji ürünlerini tanıttı.

Schneider Electric'in yenilikçi, verimli ve efektif bir şekilde uçtan uca çözümler sunan ürünleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte gerçekleşen konferanslarda Schneider Electric Veri Çözümleri Kıdemli Mimarı Bahadır Akoğlan, "Veri Merkezi Yazılımları ile Geleceği Görmek Mümkün mü?" başlıklı konuşması ile veri merkezlerinde kullanılan yazılımların, gelecek öngörüleri oluşturması ve bu öngörülerin kullanımına yönelik son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Schneider Electric Çözüm Satışları Müdürü Burak Özyol ise "UPS Sistemlerinde Verimlilik Artırıcı Teknolojiler" başlıklı canlı demoda Schneider Electric'in UPS ürünlerini tanıtarak, katılımcıların sorularını cevapladı.

Galaxy Serisi dünyanın en verimli kesintisiz güç kaynağı

Açıklamada verilen bilgilere göre, etkinlikte; Easy 3S UPS, Nelshelter CX, Smartbunker FX ve Galaxy Serisi sundukları yeni nesil çözümlerle katılımcılardan tam not aldı.

Easy 3S UPS, Schneider Electric'in düşük satın alma maliyetli, aynı segmentteki rakiplerine oranla daha yüksek verimlilik ve güç faktörü sunan üç fazlı kesintisiz güç kaynağı.

Nelshelter CX, ofis tipi, ağ ve diğer donanım ekipmanının çalıştırılabileceği; ses yalıtımlı, pratik kabin çözümü.

Smartbunker FX demo ürünü, mikro veri merkez ihtiyaçlarına yönelik kompakt, güvenilir ve inovatif bir mikro veri merkezi çözümün Galaxy Serisi ise toplam sahip olma maliyeti konusunda en iyi performansı veren, dünyanın en verimli kesintisiz güç kaynağı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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