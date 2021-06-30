Schalke 04 Esports LEC slotunu 26.5 milyon euro karşılığında sattı!

Almanya'nın en büyük spor kulüplerinden olan Schalke 04, LEC slotunu 26.5 milyon euro karşısında Team BDS'e sattı. Schalke 04 Esports'un LEC slotunu Mayıs veya Haziran aylarında satacağı iddiasında bulunan Fransız basın sözcücü Paul Arrive'ın tahminleri doğru çıktı. Yapılan bu anlaşmanın ardından Schalke 04 Esports hayranları takıma büyük tepki gösterdi. İşte detaylar!

Şubat ayında Fransız basınından Paul Arrive Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Schalke 04'ün LEC slotunu satma olasılığının olduğu iddiasına bulunmuştu. Bu satış işleminin ise Mayıs veya Haziran ayında olabileceğini belirten Paul'un bu iddiaları doğrulanmış oldu.

Almanya'nın en büyük spor kulüplerinden birisi olan Schalke 04, 2016 yılında espor sahnesine giriş yapmıştı. O günden bu yana birçok turnuvada ciddi başarılar elde eden Schalke 04 Esports takımı, League of Legends Avrupa Şampiyonası (LEC) lisanlarını 26.5 milyon euro karşılığında Team BDS'e sattı. Twitter üzerinden yapılan bu açıklamanın ardından Schalke 04 Esports hayranları oldukça sert tepki gösterdi.

"KÜME DÜŞTÜĞÜMÜZ İÇİN SATTIK"

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Sayın Schalke ve LEC hayranları" diyerek başlayan Schalke 04 Esports takımı, bu anlaşmanın ana nedeni olarak COVID-19 etkileri yüzündenFC Schalke 04 takımının küme düşmesini gösterdi. Schalke 04 Esports takımının açıklaması ise şu şekilde:

"Büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz ki bugün League of Legends Avrupa Şampiyonası lisansımızı satma konusunda sona gelindi. Geçtiğimiz birkaç ayda Schalke 04 Esports takımının League of Legends Avrupa Şampiyonası'na tutunmasına ve yaşadığımız sorunlara bir çözüm bulunması üzerine çalıştık ama istediğimizi yapamadık ve bu konuda sizden özür dileriz.

Schalke 04 Esports takımı özellikle League of Legends Avrupa Şampiyonası konusunda gelişmesine rağmen futbol takımımızın küme düşmesinin ardından gelen finansal krizi atlatmak için yönetimin başka çaresi yoktu.

2022 yılından itibaren Team BDS bizim yerimize League of Legends Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Lisansımız 26.5 milyon euro karşılığında satılacak. Team BDS'e Avrupa'nın en büyük espor turnuvasında başarılar dileriz!

Ayrıca bu süreçte bize yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyoruz. League of Legends arenası ve espor dünyası açısından güzel bir gelişmeyle biten bu süreci çok profesyonelce takip ettik. Bizim düşüncemize göre geçtiğimiz yıllarda League of Legends'da yakaladığımız başarı bütün futbol takımları için örnek teşlik edecek niteliktedir.

Riot Games ve League of Legends Avrupa Şampiyonası'na özellikle teşekkürlerimizi sunarız. 2016 yılının başından beri bu macerayı sürdürmeyi ve espor adına öbür takımlarla beraber fantastik işler yapmayı çok sevdik. Sizi çok özleyeceğiz ve gelecekte tekrardan buluşmayı diliyoruz."

TEAM BDS AVRUPA'NIN DEVLERİNE KARŞI!

2022 Bahar Mevsimi'nden itibaren Team BDS, Avrupa'nın geri kalan espor devlerine karşı LEC'de büyük bir mücadele içine girecek. Şimdiye kadar, Rocket League ve Rainbow Six Siege gibi birçok rekabetçi oyunda yer alan takım, League of Legends sahnesine de giriş yapıyor.

BDS Takımı Strateji Başkanı Alexandre Lopez, "Sonunda böylesine zorlu ve heyecan verici bir yarışmaya katılabildiğimiz için heyecanlıyız" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Bu gerçekten BDS için bir sonraki adım ve League of Legends'ın en iyileri arasında yer almayı umuyoruz. Riot Games'e ve FC Schalke 04'e ekibimize güvendikleri için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Team BDS takımı Schalke 04 Esports ile gerçekleştirdiği anlaşmayı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu: