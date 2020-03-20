Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak İç sularda Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak, olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest.Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak.

İç sularda Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak, olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest.

Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak. Akarsularda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları ve 22.03.2020 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla balıkçıların bu dönemde kurallara riayet etmelerinin iç sularımızdaki stok yönetimi açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın da gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize ya da Jandarmaya bildirmelerinin kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA