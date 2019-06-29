Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Haziran Sayısal Loto sonuçları

29 Haziran Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve bu akşamın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bu akşamın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Beyoğlu''ndaki MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan Sayısal Loto çekilişi ile 1-49 sayıları arasında 6 şanslı numara çekildi. Büyük ikramiyenin 3 milyon liraya dayandığı 1231. Sayısal Loto çekilişi sonuçları aşağıdaki linkte.

29 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

Sayısal Loto kazandıran numaralar: 9 - 14 - 22 - 24 - 42 - 48

Sayısal Loto oyununun 1230. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45''er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45''er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 647 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 865 bin 788 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 150 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto''da çekilişler Milli Piyango İdaresi''nce belirlenecek gün ve saatte (her çarşamba ve cumartesi 21.15 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi''nce belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.