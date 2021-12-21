Sayın Valimizden, Assistt Çağrı Merkezi'ne Ziyaret - Haberler
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Sayın Valimizden, Assistt Çağrı Merkezi'ne Ziyaret

Sayın Valimizden, Assistt Çağrı Merkezi'ne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz, Assistt Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Ederek Yürütülen Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz, Assistt Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Ederek Yürütülen Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı. Gerçekleştirilen ziyarette; Erzincan Assistt Lokasyon Müdürü Fatma Öztürk Engin ve kurum yöneticileri ile çağrı merkezini gezen Sayın Valimiz Mehmet Makas, 855 kişiye istihdam imkanı sağlayan çağrı merkezinin işleyişi hakkında yetkililerden bilgiler alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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