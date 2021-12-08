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Sayın Valimiz Ziyaretçilerini Kabul Etti

Sayın Valimiz Ziyaretçilerini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilk olarak İstanbul ilinden iş insanları Rasim Mazlum ve Bekir Taner Ateş daha sonra hemşehrimiz ünlü yönetmen Kutluğ Ataman ve Vali Yardımcılarımız son olarak Teğmen Tugay Kaya Sayın Valimiz Mehmet Makası'ı makamında ziyaret ettiler.

İSTANBUL (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilk olarak İstanbul ilinden iş insanları Rasim Mazlum ve Bekir Taner Ateş daha sonra hemşehrimiz ünlü yönetmen Kutluğ Ataman ve Vali Yardımcılarımız son olarak Teğmen Tugay Kaya Sayın Valimiz Mehmet Makası'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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