Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunan Sayın Valimiz Mehmet Makas, yeni görevinde başarılar diledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunan Sayın Valimiz Mehmet Makas, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Sayın Valimizin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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