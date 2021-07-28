Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunan Sayın Valimiz Mehmet Makas, yeni görevinde başarılar diledi.