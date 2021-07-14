Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış programına Sayın Valimiz ile birlikte Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilgili olarak hafta başından beri bir dizi etkinlikler yapıldığını ifade eden Sayın Valimiz; "Gayemiz 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak. Bu noktada inşallah tüm Erzincanlılara hizmet edecek sergimizi açıyoruz. O karanlık gecenin vahametini anlatmak ve kahramanlarımızı anmak adına buradayız. " dedi.

Yapılan açılışın ardından vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği sergide Sayın Valimiz ve beraberindeki protokol üyeleri 50 fotoğraf, 161 kitap ve 8 yerel gazetenin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Serginin ardından Valiliğimiz himayelerinde bastırılan Erzincanlı 15 Temmuz Gazilerinin yaşadıklarının anlatıldığı "15 Temmuz Erzincan Gazileri" isimli kitap Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki il protokolü tarafından vatandaşlarımıza dağıtıldı.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi - Haberler
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