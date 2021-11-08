Sayın Valimiz, Makamında Misafirlerini Kabul Etti (08.11.2021)

ERZİNCAN (Habermetre) - İlk olarak iş insanı Ömer Mutlu, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Çayırlı ilçe Başkanı Engin Efe ve beraberindeki Büyükgelengeç, Boybeyi ve Saygılı Köylerinin muhtarları, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Saadettin Taşkesen, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın, Milli Emlak Müdürü Rıza Baran ve İş İnsanı Baycan Sarısu, ardından Erzincan Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Osman Alkan, akabinde Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, daha sonra Gazi Recep Uçar, son olarak Nuri Karataş ile Murat Kara isimli vatandaşlarımız Sayın Valimizi makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

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