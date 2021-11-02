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Sayın Valimiz, Makamında Misafirlerini Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz, Makamında Misafirlerini Kabul Etti

İlk olarak, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Can Erzincan Servisciler Kooperatifi Başkanı Ümit Demirtaş, daha sonra Tedaş - Aras A.

ERZİNCAN (Habermetre) - İlk olarak, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Can Erzincan Servisciler Kooperatifi Başkanı Ümit Demirtaş, daha sonra Tedaş - Aras A. Ş Erzurum Bölge Müdürü Umut Bozavlı ve Erzincan İl Koordinatörü Bülent Gürel, son olarak Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve beraberindeki köy muhtarları Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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