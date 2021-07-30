Sayın Valimiz, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Ziyaret Etti
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KUDAKA toplantısı için Bayburt'a giden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ile Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen European Museum of the Year Award (EMYA) yarışmasında Avrupa'nın en...

KUDAKA toplantısı için Bayburt'a giden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ile Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen European Museum of the Year Award (EMYA) yarışmasında Avrupa'nın en iyisi olarak Silletto büyük ödülünü kazanan Bayburt'un Demirözü İlçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Sayın Valimiz, bu başarısından dolayı Müze sahibi Kenan Yavuz ve ailesini tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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