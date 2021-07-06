Sayın Valimiz, Kemaliye Ergü Köyünü Ziyaret Etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ergü Köyü'nü ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ergü Köyü'nü ziyaret etti.

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yiğit Yıldırım'ında eşlik ettiği ziyarette; köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Sayın Valimiz, köy sakinlerinin istek ve talepleri dinleyerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre