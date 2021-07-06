Sayın Valimiz, Kemaliye Ergü Köyünü Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sayın Valimiz, Kemaliye Ergü Köyünü Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, Kemaliye Ergü Köyünü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ergü Köyü'nü ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ergü Köyü'nü ziyaret etti.

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yiğit Yıldırım'ında eşlik ettiği ziyarette; köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Sayın Valimiz, köy sakinlerinin istek ve talepleri dinleyerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Diego Costa Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sayın Valimiz, Kemaliye Ergü Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:14:22. #1.15#

title